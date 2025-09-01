صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلانی کے تحت میگا آئی ٹی ایگزام ،ہزاروں امیدوارشریک

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ اب پاکستان کے آئی ٹی ایکسپرٹ نوجوان بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ گرائیں گے۔سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے میگا آئی ٹی ایگزام میں آج جو نوجوان نشستوں کی کمی کی وجہ سے داخلے سے محروم رہیں گے انہیں گورنر ہاؤس کے آئی ٹی پروگرام میں داخلے دیئے جائیں گے۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو عبدالستار ایدھی ہاکی اسٹیڈیم (ہاکی کلب آف پاکستان) میں سیلانی کے میگا آئی ٹی ایگزام کے موقع پر کیا۔ ٹیسٹ میں دس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی جبکہ آن لائن رجسٹریشن کرانے والوں کی تعداد انیس ہزار سے زائد ہے ۔ تقریب سے سیلانی ویلفیئر کے بانی اور چیئرمین مولانا بشیر فاروق قادری، سیلانی کے شعبہ تعلیم کے سربراہ افضل چامڑیہ، معروف بزنس مین حمزہ تابانی، اسلم شیخ ،سی او او سیلانی محمد غزال اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نوجوانوں کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے 24 دبئی کے ٹکٹس دینے کا اعلان کیا، گورنر سندھ نے تقریب میں شریک ایک طالبہ کو انعام کے طور پر عمرہ کا ٹکٹ بھی دیا۔ قبل ازیں سیلانی کے بانی مولانا بشیر فاروق قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا مشن ایک کروڑ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دینا اور 100 ارب ڈالر تک آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو پہنچانا ہے ۔افضل چامڑیہ ، حمزہ تابانی اوراسلم شیخ نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ ہر گز مایو س نہ ہوں۔

 

