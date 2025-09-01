سیلانی کے تحت میگا آئی ٹی ایگزام ،ہزاروں امیدوارشریک
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ اب پاکستان کے آئی ٹی ایکسپرٹ نوجوان بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ گرائیں گے۔سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے میگا آئی ٹی ایگزام میں آج جو نوجوان نشستوں کی کمی کی وجہ سے داخلے سے محروم رہیں گے انہیں گورنر ہاؤس کے آئی ٹی پروگرام میں داخلے دیئے جائیں گے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو عبدالستار ایدھی ہاکی اسٹیڈیم (ہاکی کلب آف پاکستان) میں سیلانی کے میگا آئی ٹی ایگزام کے موقع پر کیا۔ ٹیسٹ میں دس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی جبکہ آن لائن رجسٹریشن کرانے والوں کی تعداد انیس ہزار سے زائد ہے ۔ تقریب سے سیلانی ویلفیئر کے بانی اور چیئرمین مولانا بشیر فاروق قادری، سیلانی کے شعبہ تعلیم کے سربراہ افضل چامڑیہ، معروف بزنس مین حمزہ تابانی، اسلم شیخ ،سی او او سیلانی محمد غزال اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نوجوانوں کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے 24 دبئی کے ٹکٹس دینے کا اعلان کیا، گورنر سندھ نے تقریب میں شریک ایک طالبہ کو انعام کے طور پر عمرہ کا ٹکٹ بھی دیا۔ قبل ازیں سیلانی کے بانی مولانا بشیر فاروق قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا مشن ایک کروڑ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دینا اور 100 ارب ڈالر تک آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو پہنچانا ہے ۔افضل چامڑیہ ، حمزہ تابانی اوراسلم شیخ نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ ہر گز مایو س نہ ہوں۔