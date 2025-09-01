سندھ کے نوجوان بے پناہ ٹیلنٹ کے حامل ، منور مہیسر
کراچی (آئی این پی)سندھ حکومت کے محکمہ کھیل و امور نوجوانان کے زیر اہتمام نجی یونیورسٹی کراچی میں یوتھ پروجیکٹ پوسٹر ایگزیبیشن منعقد کی گئی۔ترجمان محکمہ امور نوجوانان کا کہنا تھا کہ انڈس یونیورسٹی کراچی میں ایگزیبیشن میں نوجوانوں نے کئی نئے اور دلچسپ منصوبے پیش کیے۔
ان منصوبوں میں خودکار کار واش سسٹم، سورج اور ہوا سے بجلی بنانے کا ہائبرڈ سسٹم، ایمبولینس کیلئے پورٹ ایبل پاور اسٹیشن، بجلی بچانے کا نظام، آئی او ٹی کی مدد سے کیڑوں پر قابو پانے کا سسٹم، وہیل چیئر کیلئے برقی ڈرائیو ماڈیول، نابینا افراد کیلئے وائس اسسٹڈ اسمارٹ گلاسز، کھیلوں کیلئے اسپورٹس پلیٹ فارم اور ایونٹس مینجمنٹ کا نظام شامل تھے ،یہ تمام منصوبے نوجوانوں کی صلاحیت کا عملی ثبوت تھے ۔اس موقع پرورکشاپ بھی رکھی گئی جس میں ڈائریکٹر اورک داؤد یونیورسٹی، ڈاکٹر فیصلنے نوجوانوں کو اپنے منصوبے بڑے پیمانے پر شروع کرنے کیلئے رہنمائی دی ۔ایگزیبیشن کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو نقد انعامات اور شیلڈز دی گئیں۔ اس موقع پر مہمانِ خصوصی سیکریٹری کھیل و امور نوجوانان منور علی مہیسر نے طلبہ اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور نئی ایجادات کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے ۔ صنعتکاروں کو نوجوانوں کے یہ پراجیکٹ دیکھنے چاہئیں تاکہ انہیں علم ہو کہ سندھ کے نوجوان بے پناہ ٹیلنٹ کے حامل ہیں۔ تقریب کے اختتام پرانہوں نے منصوبے پیش کرنے والے طلبہ کو 1لاکھ روپے سے زائد نقد انعام بھی دیا۔