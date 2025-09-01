ڈاکٹر زبیر شیخ این سی ای اے سی کے رکن مقرر
کراچی (اسٹاف رپورٹر) نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کونسل (این سی ای اے سی)نے محمد علی جناح یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ کو 4سال کیلئے کونسل کا رکن مقرر کردیا۔
کونسل کے چیئرمین نے 19 نئے اراکین کا تقرر کیاہے ، جن میں ملک بھر کے ممتاز ماہرین تعلیم اور کمپیوٹنگ پروفیشنلز شامل ہیں، ان نامزد اراکین میں سے 6 ممبران کمپیوٹنگ پروفیشنلز کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں، جن میں پروفیسر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ، صدر محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی کوشامل کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر زبیر احمد شیخ کا شمار پاکستان میں اعلیٰ تعلیم اور کمپیوٹنگ کے شعبے کے نمایاں رہنماؤں میں ہوتا ہے ۔ ان کی شمولیت سے توقع کی جا رہی ہے کہ کونسل کے کاموں میں نئی جہت اور عملی وژن آئے گا۔ واضح رہے کہ نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کونسل ،ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت ایک اہم ادارہ ہے جو پاکستان کی جامعات اور اداروں میں کمپیوٹنگ اور آئی ٹی سے متعلق ڈگری پروگرام کی منظوری اور معیار کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے ۔