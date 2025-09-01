پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی پریس کلب میں صحافیوں اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے ہمدرد یونیورسٹی کے تعاون سے ایسٹرن میڈیسن اور حجامہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں شرکا کا طبی معائنہ کیا گیا، مفت ادویات فراہم کی گئیں اور حجامہ بھی کیا گیا۔
اس موقع پر ہمدرد یونیورسٹی شعبہ ایسٹرن میڈیسن کے حکیموں نے کہا کہ ایسٹرن میڈیسن اور حجامہ صدیوں پرانے آزمودہ طریقہ علاج ہیں، جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے اور صحت مند زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق جڑی بوٹیوں سے تیار قدرتی ادویات انسانی جسم کے لیے زیادہ موزوں ہیں، جبکہ ایلوپیتھک ادویات بعض اوقات مضر اثرات ڈالتی ہیں۔کیمپ میں پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی، سیکریٹری سہیل افضل، نائب صدر ارشاد کھوکھر، خزانچی عمران ایوب، ہیلتھ کمیٹی کے سیکریٹری حامد الرحمن، ہمدرد یونیورسٹی ایسٹرن میڈیسن کے ڈین ڈاکٹر ارشد محمود، اسسٹنٹ پروفیسر حکیم ظہورالحسن زیدی، حکیم محمد رئیس خان، ڈاکٹر عاصم بشیر، حکیم امجد اسماعیل، حکیم انس اور طبیبہ صباحت ڈار بھی موجود تھے ۔فاضل جمیلی نے ہمدرد یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ طبِ مشرق ایک قدیم اور موثر طریقہ علاج ہے جسے مزید فروغ دینا چاہیے ۔سیکریٹری سہیل افضل نے کہا کہ پریس کلب کے اراکین اور ان کے اہلِ خانہ کی سہولت کے لیے ہمدرد یونیورسٹی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جانا چاہیے ۔ڈین ڈاکٹر ارشد محمود نے کہا کہ جلد باقاعدہ معاہدہ کر کے صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ۔ حکیم امجد اسماعیل نے کہا کہ پاکستان میں متبادل طریقہ علاج خصوصا حجامہ اور جڑی بوٹیوں پر مبنی ادویات تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔