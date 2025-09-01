صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

  • کراچی
اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

کراچی(سٹی ڈیسک)اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور سب سے بڑی نعمت ہنر مند اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالامال افرادی قوت ہے جسے عصری تقاضوںاور چیلنجز کے مطابق اب جدید ٹیکنالوجی پر عبورحاصل کرنا ہے۔

یہ بات ایڈوائزر گورنر سندھ/ وفاقی سیکریٹری سید طارق مصطفیٰ نے کہی ہمدرد نونہال اسمبلی کراچی کے اجلاس بمقام قائد اعظم ہائوس میوزیم سے خطاب میں کہی ۔ہمدرد فائونڈیشن پاکستان کی صدر سعدیہ راشد کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس کا موضوع’’ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے ‘‘ تھا۔سابق گورنر سندھ جنرل (ر) معین الدین حیدر نے بھی اجلاس میں بطور مہمان اعزازی شرکت کی ۔ سعدیہ راشد نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کے خوابوں کی تعبیر ہے ، اس لیے ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا چاہیے تاکہ دنیا کی قوموں میں باوقار مقام حاصل کر سکیں۔ قائداعظم نے بارہا فرمایا کہ پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور یہی سبق شہید حکیم محمد سعید کی زندگی سے بھی ملتا ہے ۔ حکیم سعید نے اپنی زندگی بچوں اور نوجوانوں کی فکری و اخلاقی رہنمائی کے لیے وقف کی۔ جنرل (ر) معین الدین حیدر نے کہا کہ شہید حکیم محمد سعید وقت کی پابندی میں مثال تھے ۔ انہوں نے ہر جگہ اپنے خطبات میںتعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دیا، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات ، ٹریفک متاثر

شہر کی گلی محلوں میں وارداتیں روکنے کیلئے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ضلعی انتظامیہ فیصل آباد متحرک ، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم

اے سی شورکوٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامات دیکھے

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر