اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی
کراچی(سٹی ڈیسک)اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور سب سے بڑی نعمت ہنر مند اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالامال افرادی قوت ہے جسے عصری تقاضوںاور چیلنجز کے مطابق اب جدید ٹیکنالوجی پر عبورحاصل کرنا ہے۔
یہ بات ایڈوائزر گورنر سندھ/ وفاقی سیکریٹری سید طارق مصطفیٰ نے کہی ہمدرد نونہال اسمبلی کراچی کے اجلاس بمقام قائد اعظم ہائوس میوزیم سے خطاب میں کہی ۔ہمدرد فائونڈیشن پاکستان کی صدر سعدیہ راشد کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس کا موضوع’’ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے ‘‘ تھا۔سابق گورنر سندھ جنرل (ر) معین الدین حیدر نے بھی اجلاس میں بطور مہمان اعزازی شرکت کی ۔ سعدیہ راشد نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کے خوابوں کی تعبیر ہے ، اس لیے ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا چاہیے تاکہ دنیا کی قوموں میں باوقار مقام حاصل کر سکیں۔ قائداعظم نے بارہا فرمایا کہ پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور یہی سبق شہید حکیم محمد سعید کی زندگی سے بھی ملتا ہے ۔ حکیم سعید نے اپنی زندگی بچوں اور نوجوانوں کی فکری و اخلاقی رہنمائی کے لیے وقف کی۔ جنرل (ر) معین الدین حیدر نے کہا کہ شہید حکیم محمد سعید وقت کی پابندی میں مثال تھے ۔ انہوں نے ہر جگہ اپنے خطبات میںتعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دیا، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔