گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس
کراچی(این این آئی)منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی کی زیرِ صدارت اجلاس میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔
ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے تمام متعلقہ کمپنیز کو ہدایت دی کہ جلوس کے راستوں پر عرق گلاب کا چھڑکا ؤکیا جائے اور عوام کی شکایت کا بروقت ازالہ یقینی بنانے کے لئے ہر ضلع میں ریلیف کیمپ لگائے جائیں۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے اجلاس میں بتایا کہ تمام سینیٹری ورکرز کی حاضری یقینی بنانے کے لئے انکا ڈیٹا نادرا سے لنک کرنے کے اقدامات کئے جارہے ہیں بہت جلد ڈیٹا لنک کردیا جائے گا۔اس کے علاوہ انہوں نے ڈائریکٹر ضلع غربی کی نشاندہی پر ضلع غربی میں متعدد گاڑیوں کے غیر فعال ہونے پر کمپنی کی غیر ذمہ دارانہ عمل کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام گاڑیوں کی مرمت کے بعد فوری فعال کرنے اور آن روڈ کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ غفلت برتنے پر کمپنی پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن غلام عباس میمن، تمام اضلاع کے متعلقہ افسران اور کمپنیز کے نمائندگان موجود تھے ۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے عید میلادالنبی کے سلسلے میں مساجد، امام بارگاہ،اورجلوس کے راستوں کی صفائی اور چونے کے چھڑکا ؤکی ہدایت کی جبکہ انہوں نے کہا کہ انتظامات اورعوام کو ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے میں علما، ڈپٹی کمشنرزاور منتخب نمائندوں کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں۔انہوں نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں عوام کو شکایت کا موقع نہ دیا جائے ۔