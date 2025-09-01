جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے تحت وزیر اعلیٰ ہاؤس تک حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل ہوگیا،امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کی قیادت میں ہزاروں شرکاء نے کراچی پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پیدل مارچ کیا۔۔۔
اورمختلف مقامات پرپولیس کی لگائی گئی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مارچ کے شرکاء وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچ گئے ۔ امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفرخان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شہر کی بدترین صورتحال اور انفرا اسٹرکچر کی بحالی کے لیے فوری طور پر کراچی کے لیے 500ارب روپے جاری کیے جائیں، ہر ٹاؤن کو کم از کم 2ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج، واٹر کارپوریشن اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اختیارات ٹاؤن کو منتقل اور پانی کا K-4 منصوبہ مکمل کیا جائے ، گرین لائین کا ادھورا منصوبہ و ریڈ لائین پروجیکٹ مکمل اور کراچی میں ٹرانسپورٹ کے سنگین مسئلے کے حل کے لیے 10ہزار بسیں چلائی جائیں۔منعم ظفر خان نے مزید کہاکہ کراچی کی عوام کو ہزاروں کی تعداد میں وزیر اعلی ہاؤس پہنچنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔اہل کراچی نے ثابت کردیا کہ کراچی جاگ رہا ہے ۔شہر کراچی کو ڈبونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کرکے کراچی کو تباہ کردیا۔40 سال سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر مفادات کا سودا کررہے ہیں اور عوام کی کوئی فکر نہیں ہے ۔ 1 ہزار ووٹ لینے والے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے عوام پر مسلط کردیا گیا ہے ۔
بلدیاتی انتخابات میں نمبر پورے نہ ہونے پر بندے اٹھالیے جاتے ہیں۔شہر میں اس وقت قابض مئیر مسلط ہے ۔قابض مئیر مرتضیٰ وہاب وڈیروں اور جاگیر داروں کی ربڑ اسٹیمپ بنے ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت شہر کو پانی،بجلی، سڑکیں صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ۔پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ این ایف سی اور اٹھارویں ترمیم کے بعد اختیارات منتقل کیے جائیں گے لیکن اختیارات و وسائل نچلی سطح پر منتقل کرنے کو تیار نہیں،پیپلز پارٹی کے بانی فوجی آمر کوڈیڈی کہتے تھے آج وہ لوگ جمہوریت کی بات کررہے ہیں۔پیپلز پارٹی کی خمیرمیں کراچی دشمنی شامل ہے ۔دھرنے سے سکریٹری کراچی توفیق الدین صدیقی،امرائے اضلاع مولانا فضل احد حنیف،نعیم اختر، مولانا مدثرانصاری، پبلک ایڈ کراچی کے سکریٹری نجیب ایوبی ودیگر ذمہ داران نے بھی خطاب کیا۔حقوق کراچی مارچ میں وقفے وقفے سے نعرے بھی لگائے جاتے رہے جبکہ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اورپلے کارڈز بھی اٹھائے تھے جن پر تحریرتھاکہ کراچی کو سڑکیں، پانی اور ٹرانسپورٹ دو، واٹر کارپوریشن کو ٹاؤن کے ماتحت کرو، پانی دو کراچی کو فنڈ دو کراچی کو۔