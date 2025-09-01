صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

کراچی (اسٹاف رپورٹر )برکاتی فاؤنڈیشن کے تحت 1500جشن عید میلاد النبی ؐ کی خوشی میں اتوار کو نمائش چورنگی سے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ تک بچوں کا جلوس نکالا گیا۔جلوس میں بچوں سمیت شہریوں کی تعداد نے شرکت کی۔

بچوں نے جشن ولادت کی مناسبت سے سبز پرچم اٹھارکھے رکھے تھے ۔فضا دورد و سلام کی صدائوں سے گونجتی رہی ۔جلوس کی قیادت برکاتی فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی رفیق پردیسی نے کی۔جلوس میں مہمان خصوصی کے طور پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری شریک ہوئے ۔اس موقع پر ایم کیوایم پاکستان کے مرکزی رہنماء ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر جماعتوں کے رہنماء شامل تھے ۔جلوس میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے سیلاب کو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی سازش اور بزدلانہ کارروائی قرار دیا ۔انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے ، جو معرکہ حق کے نتیجے میں بھارتی سازش اور نریندر مودی کی بزدلانہ کارروائی ہے ۔سب چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں خوش حال ملک ہو اور ترقی کرے ، ہم بہترین سفارت کاری سے ثابت کریں گے کہ یہ بھارت کی آبی دہشت گردی ہے ۔ اس جلوس میں12 ہزار سے زائد حفاظ کرام موجود ہیں، ملک شام کے مذہبی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پاکستان کی سلامتی، فوج اور عوام کے لیے دعا کروائیں، یہ ملک اللہ نے ہمیں رمضان کی 27 ویں شب میں عطاء کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جشن ولادت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے ۔آج پوری دنیا میں رحمتیں نبی کریم کی وجہ سے ہے ۔گورنر سندھ نے کہا کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے ۔بھارت نے پاکستان پرآبی دہشت گردی کی ہے ۔متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت کام کررہی ہے وزیراعظم فیلڈ مارشل اور سب چاہتے ہیں ملک ترقی کرے ۔انہوں نے کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اس صورتحال سے جلد باہر آجائیں گے ۔ہم اسلامی تعلیمات اورسنتوں پر عمل کریں۔اس سے ہم دنیا وآخرت میں کامیابی حاصل کرسکتے ہیں۔ بارہ ربیع الاول کو جشن ولادت بھرپور طریقے سے منائیں گے ۔

 

