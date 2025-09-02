مختلف کارروائیوں میں 29ملزمان پکڑے گئے ،اسلحہ برآمد
لاڑکانہ،حیدرآباد(بیورو رپورٹ،نمائندہ دنیا) پولیس نے 29ملزمان کو گرفتار کرکے اسلحہ، منشیات اور مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لاڑکانہ پولیس نے کارروائیوں کے دوران 17 ملزمان کو گرفتار کیا۔
سیہڑ پولیس نے ضلع دادو میں اشتہاری ملزم دلدار کو، تعلقہ پولیس نے ملزم مزمل کلہوڑو کو بغیر لائسنس پسٹل اور موٹرسائیکل سمیت، نوڈیرو پولیس نے بابر شیخ کو بغیر لائسنس رپیٹر اور کارتوس سمیت گرفتار کرلیا۔ اسی طرح مددگار پولیس نے 3 مطلوب ملزمان مشتاق بروہی، منیر بروہی اور واحد بخش بروہی کو، جبکہ دیگر تھانوں نے متعدد روپوش اور منشیات فروش ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے چھینی گئی موٹرسائیکل بھی برآمد کرکے اصل مالک کے حوالے کردی۔حیدرآباد پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 7 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ نسیم نگر پولیس نے اغوا کے مقدمے میں ملوث ملزم عبدالرزاق جلبانی کو گرفتار کرکے مغوی خاتون کو بازیاب کرایا، جبکہ رہزنی کی وارداتوں میں سرگرم 2 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے چھینی گئی موٹرسائیکل اور اسلحہ برآمد ہوا۔فورٹ پولیس نے کارروائی میں 2 مین پوری سپلائرز کو گرفتار کرکے 420 عدد تیار شدہ مین پوری، جبکہ حالی روڈ پولیس نے ایک اور مین پوری سپلائر سے 200 عدد مین پوری برآمد کی۔ مکی شاہ پولیس نے ایک منشیات فروش کو شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار کرلیا۔ جھڈو میں پولیس نے 13 روز قبل جھڈو موبائل مارکیٹ میں ہونے والی میگا نقب زنی کی واردات میں ملوث بین الصوبائی چور گروہ کے پانچ افراد کو مقابلے کے بعد گرفتار کرلیا، ملزمان سے مسروقہ موبائل فونز، نقدی، اسلحہ اور واردات میں استعمال ہونے والی کار و موٹر سائیکل برآمد کرلی گئی۔ واضح رہے کہ 17 اگست کی صبح جھڈو موبائل مارکیٹ میں نقب زنی کی بڑی واردات ہوئی تھی، جس میں آٹھ دکانوں کے تالے توڑے گئے تھے ۔ تین دکانوں سے کوئی سامان نہ اٹھایا گیا جبکہ پانچ دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور نقدی چرا لی گئی تھی۔