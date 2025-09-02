صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف کارروائیوں میں 29ملزمان پکڑے گئے ،اسلحہ برآمد

  • کراچی
مختلف کارروائیوں میں 29ملزمان پکڑے گئے ،اسلحہ برآمد

لاڑکانہ،حیدرآباد(بیورو رپورٹ،نمائندہ دنیا) پولیس نے 29ملزمان کو گرفتار کرکے اسلحہ، منشیات اور مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لاڑکانہ پولیس نے کارروائیوں کے دوران 17 ملزمان کو گرفتار کیا۔

 سیہڑ پولیس نے ضلع دادو میں اشتہاری ملزم دلدار کو، تعلقہ پولیس نے ملزم مزمل کلہوڑو کو بغیر لائسنس پسٹل اور موٹرسائیکل سمیت، نوڈیرو پولیس نے بابر شیخ کو بغیر لائسنس رپیٹر اور کارتوس سمیت گرفتار کرلیا۔ اسی طرح مددگار پولیس نے 3 مطلوب ملزمان مشتاق بروہی، منیر بروہی اور واحد بخش بروہی کو، جبکہ دیگر تھانوں نے متعدد روپوش اور منشیات فروش ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے چھینی گئی موٹرسائیکل بھی برآمد کرکے اصل مالک کے حوالے کردی۔حیدرآباد پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 7 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ نسیم نگر پولیس نے اغوا کے مقدمے میں ملوث ملزم عبدالرزاق جلبانی کو گرفتار کرکے مغوی خاتون کو بازیاب کرایا، جبکہ رہزنی کی وارداتوں میں سرگرم 2 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے چھینی گئی موٹرسائیکل اور اسلحہ برآمد ہوا۔فورٹ پولیس نے کارروائی میں 2 مین پوری سپلائرز کو گرفتار کرکے 420 عدد تیار شدہ مین پوری، جبکہ حالی روڈ پولیس نے ایک اور مین پوری سپلائر سے 200 عدد مین پوری برآمد کی۔ مکی شاہ پولیس نے ایک منشیات فروش کو شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار کرلیا۔ جھڈو میں پولیس نے 13 روز قبل جھڈو موبائل مارکیٹ میں ہونے والی میگا نقب زنی کی واردات میں ملوث بین الصوبائی چور گروہ کے پانچ افراد کو مقابلے کے بعد گرفتار کرلیا، ملزمان سے مسروقہ موبائل فونز، نقدی، اسلحہ اور واردات میں استعمال ہونے والی کار و موٹر سائیکل برآمد کرلی گئی۔ واضح رہے کہ 17 اگست کی صبح جھڈو موبائل مارکیٹ میں نقب زنی کی بڑی واردات ہوئی تھی، جس میں آٹھ دکانوں کے تالے توڑے گئے تھے ۔ تین دکانوں سے کوئی سامان نہ اٹھایا گیا جبکہ پانچ دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور نقدی چرا لی گئی تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی ، خوبصورتی او لین ترجیح ، چیئر مین سی ڈ ی اے

ڈی سی راولپنڈی کی ز یر صدارت ٹیکسلا ہیریٹیج پلان بارے اجلاس

راولپنڈی میں پولیو مہم ،1800پولیس اہلکار سکیورٹی پر مامور

آر ڈی اے کی پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس

اسلام آباد سے جرائم کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے ، ڈی آ ئی جی

افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس