عدلیہ کا مقصد عوامی مشکلات کم کرنا ہے ، چیف جسٹس ہائیکورٹ
سانگھڑ (نمائند ہ دنیا )چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد جنید غفار سانگھڑ ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اس موقع پر انہوں نے عدالتی نظام میں شفافیت، بروقت فیصلوں اور عوام کو فوری انصاف فراہم کرنے پر زور دیا۔
چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ آمد پر ایس ایس پی سانگھڑ عابد علی بلوچ، ڈپٹی کمشنر سارہ جاوید، اسسٹنٹ کمشنر شفیق آریسر سمیت دیگر افسران و معززین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔مہمانِ خصوصی کو روایتی سندھی ثقافت کی پہچان \"اجرک\" پیش کی گئی، جس سے تقریب کا وقار بڑھ گیا۔ چیف جسٹس نے تقریب کے دوران میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سانگھڑ ایک اہم ضلع ہے ، جہاں عوام کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنا عدلیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور عدالتی عملے کو ہدایت دی کہ مقدمات کے بروقت فیصلے ، شفافیت اور عوامی سہولت کو یقینی بنایا جائے ۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدلیہ کا مقصد عوامی مشکلات کم کرنا اور قانون کے مطابق انہیں جلد انصاف فراہم کرنا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے چیف جسٹس کی آمد کو عدالتی نظام میں بہتری کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ قبل ازیں چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ محمد جنید غفار نے سانگھـڑ میںجوڈیشل کمپلیکس کھپروکی نئی عمارت کاافتتاح بھی کیا۔