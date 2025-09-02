سول ڈیفنس:ممکنہ سیلابی صورتحال میں خدمات کیلئے تیاری مکمل
سکھر (بیورو رپورٹ)دریائے سندھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر سول ڈیفنس سکھر کی وارڈن سروس نے تمام اداروں کے شانہ بشانہ خدمات دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے ۔
لب مہران میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی چیف وارڈن ڈاکٹر سعید اعوان نے کہا کہ انسانی تاریخ میں زلزلے ،سیلاب اور طوفان سب سے بڑی آفات رہے ہیں،اس موقع پر شہریوں سے کہا گیا کہ وہ سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور سول ڈیفنس کی تربیت حاصل کریں۔ اجلاس میں محمد احمد شیخ، آغا اکرم درانی، شیخ عدنان، رانا طاہر و دیگر وارڈنز شریک ہوئے ۔ علاوہ ازیں سکھر کے ڈپٹی کمشنر نادر شہزاد خان نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر نبی شاہ بند اور زیرو پوائنٹ روہڑی ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔انہوں نے لائیو اسٹاک، میڈیکل اور ایریگیشن کیمپس کا معائنہ کیا اور متعلقہ محکموں سے بریفنگ لی۔ ڈی سی نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا مگر مزید بہتری کی ہدایات بھی دیں۔ بعد ازاں انہوں نے کشتی کے ذریعے قریبی دیہات کا دورہ کیا اور وہاں سیلابی صورتحال اور عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ کمشنر سکھر کی ہدایت پر انخلاء کے مقامات پر مربوط کیمپ قائم کردیے گئے ہیں جب کہ پولیس، ہیلتھ، لائیو اسٹاک اور ریسکیو سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیاگیا ہے ۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈی سی کا کہنا تھا کہ انتظامیہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ریلیف سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری رہیں گی۔