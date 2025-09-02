جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز سندھ کا اجلاس
کراچی (ڈسٹرکٹ ڈیسک )جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز سندھ کا اجلاس ایکشن کمیٹی کے کنوینر علیم قریشی کی صدارت میں ہوا،جس میں ڈپٹی کنوینر دانش الزماں اور بشیر احمد چنہ سمیت صوبے بھر سے آئے ہوئے نمائندگان نے۔۔۔
شرکت کی۔ علیم قریشی کا کہنا تھا کہ ایک سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود چارٹر آف ڈیمانڈ پر کسی قسم کی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے ۔دانش الزماں اور بشیر چنہ نے کہا کہ نجی شعبہ تعلیم کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے ،لگتا ہے حکومت نجی تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں۔اجلاس میں 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا گیا کہ وزیر تعلیم سردار علی شاہ، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ سمیت مختلف ممبران صوبائی اسمبلی نے ہماری تجاویز اور مطالبات سے اتفاق کرتے ہوئے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کروائی تھی مگر ایک سال گزرنے کے باوجود 80 فیصد معاملات ابھی تک حل طلب ہیں ،جن میں اسکول رجسٹریشن و رنیوول اور ایگزامنیشن بورڈ سے متعلق امور شامل ہیں۔اجلاس میں ریجنل ڈائریکٹوریٹ سکھر سے متعلق امور اور نجی تعلیمی اداروں کو ہراساں کرنے ، ایسوسی ایشن کو نظر انداز کرنے ،ان میں آفس سے باہر کے افراد کی مداخلت کی شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان معاملات سے ڈی جی آفس کو آگاہ کیا جائے ۔اجلاس میں ایکشن کمیٹی کے آئندہ لائحہ عمل کی بھی منظوری دی گئی۔