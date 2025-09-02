صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص کی یوسی کچرے کے ڈھیر میں تبدیل،عوام پھٹ پڑے

  • کراچی
میرپور خاص کی یوسی کچرے کے ڈھیر میں تبدیل،عوام پھٹ پڑے

میرپورخاص (رپورٹ:عزیز خان)پیپلز پارٹی کے ٹاؤن خادم علی شاہ کی یوسی نمبر 10 کے چیئرمین عبدالرزاق ہاشمانی کی کارکردگی کو عوام نے سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صفر قرار دے دیا۔

 سروے رپورٹ کے مطابق ماہانہ 12 لاکھ روپے فنڈ ملنے کے باوجود علاقے میں کوئی قابل ذکر ترقیاتی کام نظر نہیں آتا اور یوسی کچرے و غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے ۔عوام کا کہنا ہے کہ چیئرمین ہاشمانی صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں اور علاقے میں ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے ۔ ووٹر اظہر علی نے کہا کہ چیئرمین کی کارکردگی صفر ہے ۔ بابر کاظمی کے مطابق علاقے کے لوگ مجبوری میں خاموش ہیں، جبکہ کامران دل نے بتایا کہ ہاشمانی کو آخری بار تین سال قبل علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ ستار خان غزنوی نے کہا کہ آج تک چیئرمین کو دیکھا ہی نہیں، جبکہ سلطان لغاری اور جعفر راجپوت نے بھی کارکردگی کو زیرو قرار دیا۔ 

 

