پولیس نے لاپتہ افراد کے بارے میں رپورٹ عدالت میں جمع کرادی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی، جہاں پولیس نے لاپتہ افراد کے بارے میں اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرادی۔
رپورٹ کے مطابق سپر ہائی وے کی حدود سے لاپتہ شہری شعیب بازیاب ہوکر گھر واپس پہنچ گیا ہے جبکہ کیماڑی سے لاپتہ قرار دیے گئے ایک شہری کے خلاف مقدمہ درج ہے جو اس وقت ٹرائل کورٹ میں زیرِ سماعت ہے ۔عدالت نے رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد درخواستیں نمٹا دیں تاہم عدالت نے دیگر لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید موثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ اورنگی ٹاؤن کا رہائشی نعمت اللہ اور سعید آباد کا محمد اکمل تاحال لاپتہ ہیں جن کے بارے میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ عدالت نے پولیس و متعلقہ اداروں کو ان کیسز میں پیش رفت رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ آئندہ سماعت پر دونوں لاپتہ شہریوں کے بارے میں تفصیلات پیش کی جائیں۔ عدالت نے درخواستوں کی مزید سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کردی۔