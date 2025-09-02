صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھگڑے میں لاٹھیاں چل گئیں،5افراد زخمی

  • کراچی
جھگڑے میں لاٹھیاں چل گئیں،5افراد زخمی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن معمار افغان کیمپ کے قریب ذاتی جھگڑے کے دوران ڈنڈے اور لاٹھیاں چل گئیں۔ڈنڈے اور لاٹھیوں کے وار سے 4 خواتین اور ایک مرد زخمی ہوگیا۔ زخمیوں میں 20سالہ امیرین، 40سالہ رانی، 43سالہ صنم، 35 سالہ مریم اور 16 سالہ سلمان شامل ہیں۔

گلشن معمار افغان کیمپ کے قریب ذاتی جھگڑے کے دوران ڈنڈے اور لاٹھیاں چل گئیں۔ڈنڈے اور لاٹھیوں کے وار سے 4 خواتین اور ایک مرد زخمی ہوگیا۔ زخمیوں میں 20سالہ امیرین، 40سالہ رانی، 43سالہ صنم، 35 سالہ مریم اور 16 سالہ سلمان شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس