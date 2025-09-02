جھگڑے میں لاٹھیاں چل گئیں،5افراد زخمی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن معمار افغان کیمپ کے قریب ذاتی جھگڑے کے دوران ڈنڈے اور لاٹھیاں چل گئیں۔ڈنڈے اور لاٹھیوں کے وار سے 4 خواتین اور ایک مرد زخمی ہوگیا۔ زخمیوں میں 20سالہ امیرین، 40سالہ رانی، 43سالہ صنم، 35 سالہ مریم اور 16 سالہ سلمان شامل ہیں۔
