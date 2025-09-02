ملک پالنے والا شہر کچرا کنڈی میں تبدیل،ایم کیوایم
کراچی (اسٹاف رپورٹر) متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیوایم)پاکستان کے ترجمان نے آلودگی اور مچھر مکھیوں کی بہتات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔
عروس البلاد شہر میں گلی گلی محلہ محلہ جابجا تعفن پھیلاتے کچرے کے ڈھیر نام نہاد مقامی حکومت کو منہ چڑا رہے ہیں جس کے باعث اربوں روپے محصول دینے والے شہری ذہنی اذیت اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ملک کو پالنے والا شہر خطے کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے وسائل و اختیارات پر قابض ٹولہ الفاظوں کے جمع خرچ کے سوائے کُچھ عملی اقدامات کرتا دکھائی نہیں دیتا، شہر میں صفائی کا ادارہ عملی طور صرف سیاسی و لسانی سرگرمیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے ، متحدہ ترجمان نے کہا کہ بے دریغ درختوں کی کٹائی نے شہر کی فضاء کو بدبو دار اور آلودہ کر رکھا ہے مگر مہنگے ترین پرفیومز کا استعمال کرنے والا قابض ٹولہ سب اچھا ہے کا راگ الاپنے میں مصروف ہے ،عروس البلاد شہر کو مسائلستان میں تبدیل کردیا گیا، ترجمان ایم کیو ایم نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں فی الفور صاف صفائی کے عمل کو شروع اور مچھر مار مہم کا آغاز کیا جائے ۔