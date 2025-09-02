گبول ٹاؤن میں نوجوان کے قتل کا ملزم مدعی نکلا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) گبول ٹاؤن پولیس نے اندھے قتل کا معمہ حل کرلیا، مدعی ہی قاتل نکلا تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے گبول ٹاؤن میں پیش آنے والے اندھے قتل کے کیس کا ڈراپ سین ہوگیا۔
ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی کے مطابق 27 اگست 2025 کو تھانہ گبول ٹاؤن میں مدعی محمد عارف خان ولد خان محمد نے ایف آئی آر درج کرائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ فضل رحمان ولد عمر خطاب کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے قتل کردیا اور فرار ہوگئے ۔تحقیقات کے دوران پولیس نے مقتول کے تعلقات اور شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو انکشاف ہوا کہ اصل قاتل دراصل مدعی مقدمہ محمد عارف خان ہی ہے ، جس نے ذاتی رنجش پر فضل رحمان کو قتل کیا اور بعد ازاں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے خود مدعی بن گیا۔