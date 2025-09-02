صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس میں نشے میں دھت خاتون کا ہنگامہ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈیفنس میں مبینہ طور پر نشے میں دھت خاتون کا سڑک پر ہنگامہ، پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی ،پولیس اہلکار معطل۔ تفصیلات کے مطابق ڈیفنس صباء ایونیو میں درخشاں تھانے کی حدود میں ایک خاتون مبینہ طور پر نشے کی حالت میں سڑک پر غل غپاڑہ کرتی رہی۔

اطلاع ملنے پر پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور خاتون کو سڑک سے ہٹانے کی کوشش کی۔اس دوران پولیس اہلکار اور خاتون کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد پولیس اہلکار نے خاتون پر تشدد کیا جبکہ خاتون نے بھی اہلکار پر ہاتھ اٹھایا۔پولیس حکام کے مطابق واقعے میں ملوث اہلکار کو معطل کردیا گیا ہے جبکہ خاتون کا میڈیکل کرا لیا گیا ہے اور رپورٹ کا انتظار ہے ۔ واقعہ اتوار کی رات پیش آیا ۔

 

