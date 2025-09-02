صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاول کے جلوس کی تیاریاں منتظمین انکروچمنٹ سے پریشان

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ماہ ربیع الاول میں بھی شہر کراچی سے انکروچمنٹ ختم نہ ہوئی ،ملیر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کے تباہ حال نظام اور روڈوں کی خستہ حالی پر جلوس منتظمین پریشان ہیں ۔

گلشن حدید میں پاکستان سنی تحریک کے عہدیداران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار علاقائی نمائندوں کو آگاہ کرنے کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے ۔انکا کہنا تھا کہ بدھ (کل)کو عید میلادالنبی ؐکے حوالے سے پیپری اور گلشن حدید میں جلوس ہے لیکن گزرگاہیں گٹر کا منظر پیش کررہی ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ یہ غفلت کیوں کی جارہی ہے ۔دادو قادری ،شاہد قادری اور دیگر نے کہا انتظامیہ ہمیں یہ جواب تک نہیں دے رہی کہ مسائل کب حل ہوں گے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلوس کی گزرگاہوں پر سیوریج کے مسائل حل کئے جائیں۔

 

