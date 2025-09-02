صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

را کے ایما پر شہری کے قتل کے ملزم کا جسمانی ریمانڈ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسدادِ دہشت گردی منتظم عدالت میں بھارتی خفیہ ایجنسی ’’را‘‘ کے ایما پر شہری کے قتل، ٹیرر فنانسنگ اور سہولت کاری کے معاملے کی سماعت ہوئی۔

سی ٹی ڈی نے گرفتار ملزم طلحہ عمیر کو عدالت میں پیش کیا۔تفتیشی افسر ایاز خان نے عدالت کو بتایا کہ ملزم عمیر نے جے آئی ٹی کے روبرو اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عبد الرحمن عرف رضا اللہ کو قتل کیا۔عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم طلحہ عمیر کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور حکم دیا کہ تفتیشی افسر 9 ستمبر تک تحقیقات مکمل کرکے مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کرے ۔

 

