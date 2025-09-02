صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت نے این ای ڈی یونیورسٹی کو لیکچرا ر کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ میں این ای ڈی یونیورسٹی کے لیکچرار کی عہدے سے تنزلی اور تبادلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔

عدالت نے یونیورسٹی انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ درخواست گزار کے خلاف کسی بھی قسم کی مزید تادیبی کارروائی سے فی الحال باز رہے اور فریقین سے دو ہفتوں میں جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے موکل واثق علی خان کو نامعلوم شکایات کی بنیاد پر معطل کیا گیا اور بدنیتی کے ساتھ گریڈ 18 کے لیکچرار کے عہدے سے گریڈ 17 کے اسسٹنٹ رجسٹرار کے عہدے پر تنزلی دے دی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے نہ صرف درخواست گزار کی عہدے سے تنزلی کی بلکہ ان کی انتظامی اور تعلیمی رسائی بھی محدود کردی ہے ۔ وکیل کے مطابق شعبہ میٹریل انجینئرنگ کے چیئرمین نے بدنیتی کے تحت نامعلوم شکایت کو بنیاد بنا کر کارروائی کی حالانکہ درخواست گزار ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ان کی رسائی روکنا اور عہدہ تنزلی دینا قانون کے خلاف ہے ۔اقدامات انصاف کے تقاضوں کے منافی ہیں اور درخواست گزار کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہیں۔

 

