  • کراچی
احتجاج کے دوران مشتبہ شخص کیخلاف مقدمے کی درخواست پرفیصلہ محفوظ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملیر میں تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کو احتجاج کے دوران مشتبہ شخص کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج سے متعلق دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔

 عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا۔درخواست گزار ایڈووکیٹ خالد محمود علی نے مؤقف اپنایا کہ احتجاج کے دوران ایک نامعلوم شخص کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اوڑھ کر مشکوک حرکتیں کرتے ہوئے پکڑا گیا جو دراصل فالس فلیگ آپریشن کی کوشش تھی جیسا کہ 9 مئی کے واقعات میں ہوا تھا تاہم پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کردیا اور مذکورہ شخص نے خود کو پولیس اسٹیشن میں پناہ دے دی۔ سماعت کے دوران ایس ایچ او نے عدالت مشتبہ شخص سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام اہلکار باوردی تھے ، درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ انتہائی سنگین غفلت ہے ، تفتیش تب ہی ممکن ہے جب ایف آئی آر درج ہو اور درخواست گزار کا بیان ریکارڈ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک منظم کارروائی ہے ، جو تعزیراتِ پاکستان کی دفعات 153اے اور 153بی کے تحت قابلِ سزا جرم ہے ۔ 

 

