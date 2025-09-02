صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں، طلبہ اور تاجروں کے مظاہرے

  • کراچی
شہریوں، طلبہ اور تاجروں کے مظاہرے

کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں، طلبہ اور تاجروں نے مسائل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جن کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔

تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر سمامہ شاپنگ سینٹر کے سامنے طلبہ نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا، جس سے علاقے میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ اسی طرح لی مارکیٹ کھجور چوک کے سامنے دکانداروں نے گندگی اور سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔اختر کالونی کورنگی روڈ پر تاجروں نے پولیس چھاپوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بلا جواز کارروائیوں سے کاروبار متاثر ہورہا ہے ۔ احتجاج کے باعث ان سڑکوں پر ٹریفک کے روانی معطل تاہم بعد ازاں انتظامی سے مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی ، خوبصورتی او لین ترجیح ، چیئر مین سی ڈ ی اے

ڈی سی راولپنڈی کی ز یر صدارت ٹیکسلا ہیریٹیج پلان بارے اجلاس

راولپنڈی میں پولیو مہم ،1800پولیس اہلکار سکیورٹی پر مامور

آر ڈی اے کی پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس

اسلام آباد سے جرائم کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے ، ڈی آ ئی جی

افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس