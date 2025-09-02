شہریوں، طلبہ اور تاجروں کے مظاہرے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں، طلبہ اور تاجروں نے مسائل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جن کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔
تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر سمامہ شاپنگ سینٹر کے سامنے طلبہ نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا، جس سے علاقے میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ اسی طرح لی مارکیٹ کھجور چوک کے سامنے دکانداروں نے گندگی اور سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔اختر کالونی کورنگی روڈ پر تاجروں نے پولیس چھاپوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بلا جواز کارروائیوں سے کاروبار متاثر ہورہا ہے ۔ احتجاج کے باعث ان سڑکوں پر ٹریفک کے روانی معطل تاہم بعد ازاں انتظامی سے مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے ۔