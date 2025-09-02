صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس بی سی اے کاآپریشن ، غیرقانونی تعمیرا ت منہدم

  • کراچی
کراچی(این این آئی)ڈائریکٹرجنرل ایس بی سی اے شاہ میر خان بھٹو کی ہدایات پر ڈیمالیشن اسکواڈ نے شہرکے مختلف اضلاع میں نقشے کے برخلاف اضافی منزلوں،پورشن اوراستعمال اراضی کی خلاف ورزی سمیت دیگرغیرقانونی تعمیرا ت کومنہدم وسربمہرکردیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈیمالیشن اسکواڈ کی ٹیم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل، لیاقت آباد کے علاقے میں پلاٹ نمبر5/101-A، پر تیسری منزل اور پلاٹ نمبر 7/363، پر دوسری منزل کی پارٹیشن دیواروں اور آرسی سی چھتوں،پلاٹ نمبر 5/872،پلاٹ نمبر 5/923، پرساتویں منزل اور پلاٹ نمبر1/31، بی ایریاپر دوسری منزل کی پارٹیشن دیواروں اور آرسی سی تعمیرات،ناظم آباد کے علاقے میں پلاٹ نمبر 1/22، سب بلاک 5-E، پر چوتھی اور پانچویں منزل کی پارٹیشن دیواروں اورآرسی سی چھت مکمل طورپر،پلاٹ نمبر 8/9، سب بلاک 2-C، پر سامنے کی جانب تعمیرات، پلاٹ نمبر 2/1، سب بلاک 2-E، پر گرانڈ فلور کی پارٹیشن دیواروں،پلاٹ نمبر3/8، سب بلاک 1-F، پرغیرقانونی دکانوں کی پارٹیشن دیواروں اور رولنگ شٹرز کو منہدم کردیا،ڈسٹرکٹ سینٹرل،نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں نمبرST.16/A، بلاک B، انڈسڑیل زون،پر تیسری منزل کے آرسی سی بھاری کالمز اور چھت، پلاٹ نمبر B-57، بلاک N، پر گرانڈ اور پہلی منزل کی دیواروں اور آر سی سی چھت،پلاٹ نمبر SF-14815، البرہان شاپنگ آرکیڈ،بلاک E، نارتھ ناظم آبادپر غیرقانونی دکانوں کے دولنگ شٹرز،اور بفرزون میں پلاٹ نمبرR-573، سیکٹر15-A/3، پر دوسری منزل کی آرسی سی چھت سمیت تمام تعمیرات کو منہدم کردیاگیا۔گلشن اقبال اسکیم 24کے علاقے میں پلاٹ نمبر A-99، بلاک 02، پرپہلی اور دوسری منزل کی آرسی سی چھت کو منہدم کردیا گیا۔ بن قاسم ٹاؤن میں پلاٹ نمبرA-434، فیز 2، گلشن حدیدپر انہدامی عمل پر مزاحمت اورہجوم کی ہنگامہ آرائی کے سبب کارروائی کو ملتوی کردیاگیا۔

 

