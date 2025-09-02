ناظم آباد میں پولیس اہلکارنے پھندا لگا کرخود کشی کرلی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ناظم آباد میں پولیس اہلکارنے گلے میں پھندا لگا کرخود کشی کرلی ۔۔تفصیلات کے مطابق ناظم آباد تھانے کے علاقے ناظم آباد نمبر4مکان نمبرای 29/30 سے ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی۔۔۔
جسے قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیاجہاں متوفی کی شناخت 30 سالہ بلال ولد احمد صدیقی کے نام سے کی متوفی پولیس اہلکاراورناظم آباد تھانے میں آئی ٹی آپریٹرتعینات تھا ، ایس ایچ او ناظم آباد کامران حیدرکا کہنا ہے کہ متوفی پولیس اہلکارکے بھائی کے مطابق متوفی پولیس اہلکار چند روز سے کافی پریشان تھا لیکن متوفی نے اپنی پریشانی سے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا ۔انہوں نے بتایا کہ شبہ ہے متوفی نے گھریلو پریشانیوں سے تنگ آکر خودکشی ہے اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ۔