ناظم آباد میں پولیس اہلکارنے پھندا لگا کرخود کشی کرلی

  • کراچی
ناظم آباد میں پولیس اہلکارنے پھندا لگا کرخود کشی کرلی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ناظم آباد میں پولیس اہلکارنے گلے میں پھندا لگا کرخود کشی کرلی ۔۔تفصیلات کے مطابق ناظم آباد تھانے کے علاقے ناظم آباد نمبر4مکان نمبرای 29/30 سے ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی۔۔۔

 جسے قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیاجہاں متوفی کی شناخت 30 سالہ بلال ولد احمد صدیقی کے نام سے کی متوفی پولیس اہلکاراورناظم آباد تھانے میں آئی ٹی آپریٹرتعینات تھا ، ایس ایچ او ناظم آباد کامران حیدرکا کہنا ہے کہ متوفی پولیس اہلکارکے بھائی کے مطابق متوفی پولیس اہلکار چند روز سے کافی پریشان تھا لیکن متوفی نے اپنی پریشانی سے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا ۔انہوں نے بتایا کہ شبہ ہے متوفی نے گھریلو پریشانیوں سے تنگ آکر خودکشی ہے اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ۔

 

