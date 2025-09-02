میلادالنبیؐ پرصفائی کیلئے خصوصی پلان، سالڈ ویسٹ متحرک
کراچی(اسٹا رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے ضلع شرقی میں فیضان مدینہ مسجدکا دورہ کیا اور منتظمین سے ملاقات کی ۔اس موقع پر انہوں نے 12 ربیع الاول کے سلسلے میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا معائنہ کیا،ان کے ہمراہ نجی کمپنی کے نمائندگان اور متعلقہ افسران موجود تھے ۔
مسجد کے منتظمین نے ملاقات کے دوران ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ طارق نظامانی کا شکریہ ادا کیا جبکہ صفائی ستھرائی سے متعلق کچھ مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ صفائی ستھرائی کے بہت اچھے انتظامات کرتا ہے ، اس سال بھی امید ہے کہ اس مقدس مہینے میں قابل تحسین انتظامات کئے جائیں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ افسران و عملہ مکمل کوآرڈینیشن کرتے ہیں۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ نے تمام انتظامات بروقت انجام دینے کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران اور کمپنیز کے نمائندگان کو ہدایت کی کہ گزشتہ روز میٹنگ کے دوران عید میلادالنبیؐ کے سلسلے میں جو پلان مرتب دیا گیا اس کے مطابق کام انجام دیا جائیگا۔انہوں نے بتایا کہ صفائی ستھرائی، جلوس کے راستوں پر عرق گلاب کا چھڑکاؤاور چونے کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے گا۔اس کے علاوہ انہوں نے فیضان مدینہ کے منتظمین کو بتایا کہ اضافی عملہ اور مشینری بھی لگائی جائے گی۔ عوام کی شکایت کا بروقت ازالہ یقینی بنانے کے لئے ہر ضلع میں ریلیف کیمپ لگانے کی بھی ہدایت کی گئی ۔