صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلادالنبیؐ پرصفائی کیلئے خصوصی پلان، سالڈ ویسٹ متحرک

  • کراچی
میلادالنبیؐ پرصفائی کیلئے خصوصی پلان، سالڈ ویسٹ متحرک

کراچی(اسٹا رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے ضلع شرقی میں فیضان مدینہ مسجدکا دورہ کیا اور منتظمین سے ملاقات کی ۔اس موقع پر انہوں نے 12 ربیع الاول کے سلسلے میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا معائنہ کیا،ان کے ہمراہ نجی کمپنی کے نمائندگان اور متعلقہ افسران موجود تھے ۔

 مسجد کے منتظمین نے ملاقات کے دوران ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ طارق نظامانی کا شکریہ ادا کیا جبکہ صفائی ستھرائی سے متعلق کچھ مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ صفائی ستھرائی کے بہت اچھے انتظامات کرتا ہے ، اس سال بھی امید ہے کہ اس مقدس مہینے میں قابل تحسین انتظامات کئے جائیں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ افسران و عملہ مکمل کوآرڈینیشن کرتے ہیں۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ نے تمام انتظامات بروقت انجام دینے کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران اور کمپنیز کے نمائندگان کو ہدایت کی کہ گزشتہ روز میٹنگ کے دوران عید میلادالنبیؐ کے سلسلے میں جو پلان مرتب دیا گیا اس کے مطابق کام انجام دیا جائیگا۔انہوں نے بتایا کہ صفائی ستھرائی، جلوس کے راستوں پر عرق گلاب کا چھڑکاؤاور چونے کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے گا۔اس کے علاوہ انہوں نے فیضان مدینہ کے منتظمین کو بتایا کہ اضافی عملہ اور مشینری بھی لگائی جائے گی۔ عوام کی شکایت کا بروقت ازالہ یقینی بنانے کے لئے ہر ضلع میں ریلیف کیمپ لگانے کی بھی ہدایت کی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب : منافع خور شہریوں کو لوٹنے میں مصروف

سیلاب سے تباہی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ :سراج الحق

تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے

ایف ڈی اے کا لونیوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز

متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا :آمنہ عالم

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش ،بحران سنگین ہو گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس