ملازمت نہ دینے پرمشتعل افراد کا کمپنی پردھاوا،6گارڈز زخمی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )قومی شاہراہ حسن پہنورگوٹھ کے قریب واقع نجی ٹیکسٹائل کمپنی میں ملازمت پر رکھے جانے سے انکار پر مشتعل افراد نے کمپنی میں دھاوابول دیا6سکیورٹی گارڈزخمی ہوگئے پولیس نے واقعے کامقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

تفصیلات کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے علاقے قومی شاہراہ حسن پہنورگوٹھ کے قریب واقع نجی ٹیکسٹائل کمپنی میں بھرتی کے لیے آنے والے ورکرزنے بھرتی سے منع ہونے پرکمپنی میں دھاوابول دیااورکمپنی کے گیٹ پرتعینات سکیورٹی گارڈزکوترین تشدد کا نشانہ بنانا شروع کردیا ورکرزکے تشدد سے کمپنی کے 6سکیورٹی گارڈزشبیراحمد،مٹھو خان،راشد محمود، طیبالرحمان، ندیم اور محمد منیرزخمی ہوگئے۔

 

