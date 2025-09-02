ایس ایس پی ملیرکا انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ
کراچی( اسٹاف رپورٹر )ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے انسداد پولیو مہم کے آغاز پر ملیر کے مختلف علاقوں کی اسپتالوں، یوسیز اور حساس پوائنٹس کا دورہ کیا، اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔
اور پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے ملیر پولیس نے موثر اور متحرک سکیورٹی پلان ترتیب دیا ۔ایس ایس پی ملیر نے فیلڈ میں موجود پولیس افسران، لیڈیز اہلکاروں اور انٹیلی جنس اسٹاف کو سکیورٹی سے متعلق ضروری بریفنگ دی۔ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق نے دورے کے دوران نہ صرف سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا بلکہ خود بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے ۔ایس ایس پی ملیرنے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ ملیر میں انسداد پولیو مہم کے دوران مجموعی طور پر 750 سے زائد افسران و جوان تعینات کئے گئے ہیں۔