سپلا کا دیگر تنظیموں سے ملکر پنشن بحالی تحریک کا اعلان
کراچی (این این آئی)سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن (سپلا)کی ہائی پاور کمیٹی کا اجلاس مرکزی صدر پروفیسر منور عباس کی صدارت میں منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں مرکزی سیکرٹری جنرل پروفیسر غلام مصطفی کاکا، مرکزی نائب صدر پروفیسر مشتاق پھلپوٹو، کراچی ریجن سے پروفیسر آصف منیر اور پروفیسر نہال اختر سمیت دیگرنے شرکت کی۔اجلاس میں حکومت سندھ کی جانب سے آئندہ ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین کی پنشن میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کے فیصلے پر شدید تحفظات اور غم و غصے کا اظہار کیا گیااور اسے آئین پاکستان کے خلاف قرار دیاگیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سپلا کے مرکزی صدر نے واضح طور پر کہا کہ اس ظالمانہ اقدام کو کسی طور تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سندھ کی کالج اساتذہ دیگر سرکاری ملازمین کے شانہ بشانہ بھرپور احتجاج کریں گے ۔ حکومت سندھ سرکاری ملازمین کو سخت فیصلوں پر مجبور نہ کرے ۔ سپلا کے مرکزی صدر نے مزید کہا کہ ہم احتجاجی تحریک کے ساتھ ساتھ قانونی چارہ جوئی کے لیے قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ضرورت پیش آنے پر عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے ۔ اجلاس میں تدریسی و غیر تدریسی عملے کو پنشن اصلاحات کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے کالجز کے دورے کیے جائیں گے ، سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی مہم کیلئے پروفیسر شوکت سموں کی سربراہی میں کمیٹی بنا نے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔