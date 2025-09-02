صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوٹیوب چینل پکے دوست سیزن 3کی تعارفی تقریب

  • کراچی
یوٹیوب چینل پکے دوست سیزن 3کی تعارفی تقریب

کراچی (اسٹاف رپورٹر )آرٹس کونسل کے زیراہتمام بچوں کے یوٹیوب چینل پکے دوست ۔ سیزن 3 کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیاجس میں صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ ،صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ اور۔۔۔

 معروف مزاح نگار انور مقصود نے خصوصی شرکت کی ۔رنگا رنگ بچوں کا کٹھ پتلی شو کو بلال مقصود نے تخلیق کیا ہے جو نہ صرف بچوں بلکہ نوجوان سامعین می بھی اردو سے محبت کو فروغ دیتا ہے ۔۔۔پکے دوست ۔سیزن 3 میں سارہ یوسف بچوں کو ٹریفک قوانین کی پاسداری سمیت مختلف نصیحتیں کرتے دکھایا گیا ہے ۔۔۔پکے دوست، بچوں کا اردو زباں پر مبنی تفریحی شو ہے ، سندھ حکومت سمیت متعدد اسپانسرز کی تعاون شامل ہے اور یہ ہزاروں اسکولوں میں بچوں کو تعلیم و تربیت دینے اور متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ، محکمہ صحت ہائی الرٹ

کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

امن و امان خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائیگی،کمشنر

کمشنر کا آر ایچ سی مڈھ رانجھا کا دورہ ،سڑک بحالی پر شاباش

جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

مویشی پال حضرات کو سہولیات فراہم کی جائیں گی،ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس