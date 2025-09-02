یوٹیوب چینل پکے دوست سیزن 3کی تعارفی تقریب
کراچی (اسٹاف رپورٹر )آرٹس کونسل کے زیراہتمام بچوں کے یوٹیوب چینل پکے دوست ۔ سیزن 3 کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیاجس میں صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ ،صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ اور۔۔۔
معروف مزاح نگار انور مقصود نے خصوصی شرکت کی ۔رنگا رنگ بچوں کا کٹھ پتلی شو کو بلال مقصود نے تخلیق کیا ہے جو نہ صرف بچوں بلکہ نوجوان سامعین می بھی اردو سے محبت کو فروغ دیتا ہے ۔۔۔پکے دوست ۔سیزن 3 میں سارہ یوسف بچوں کو ٹریفک قوانین کی پاسداری سمیت مختلف نصیحتیں کرتے دکھایا گیا ہے ۔۔۔پکے دوست، بچوں کا اردو زباں پر مبنی تفریحی شو ہے ، سندھ حکومت سمیت متعدد اسپانسرز کی تعاون شامل ہے اور یہ ہزاروں اسکولوں میں بچوں کو تعلیم و تربیت دینے اور متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ۔