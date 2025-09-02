فیلڈ مارشل کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کریں،زاہد اعوان
کراچی (این این آئی)تحریک عوام پاکستان کے چیئرمین محمد زاہد اعوان نے بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی اور پاکستان میں دریاؤں کے پانی چھوڑنے سے ہونے والی تباہی کو ملکی تاریخ کا سب سے کٹھن امتحان قرار دیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کی آبی جارحیت اور موسمیاتی تبدیلیوں کی خوفناک صورتحال دراصل فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے ایک خدائی اشارہ ہے کہ وہ ڈٹ جائیں اور کالا باغ سمیت تمام مجوزہ ڈیم بنانے کا اعلان کریں۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار دہائیوں سے پاکستان پر حکمرانی کرنے والی خاندانی جماعتوں نے عوام کی جان و مال کی قیمت پر اپنی سیاست کو چمکایا ہے ۔ پنجاب کی گندم، کپاس اور چاول بھارتی دشمن کی آبی دہشت گردی کی نذر ہو چکے ہیں۔