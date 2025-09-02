تیزرفتار گاڑی کی ٹکر سے رکشہ ڈرائیور اور نوجوان جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)رزاق آباد ٹریننگ سینٹر کے قریب ٹریفک حادثہ نامعلوم گاڑی کی رکشے کو ٹکر سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہوگیا جاں بحق شخص کی شناخت وسیم ولد محمد خان کے نام سے ہوئی جس کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
علاوہ ازیں تیز رفتاری کاشوق ایک شخص کی جان لے گیا۔ طارق روڈ کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص زندگی کی بازی ہارگیا لاش ضابطہ کارروائی کیلئے جناح اسپتال منتقل کردی گئی۔ تفصیلات کے مطابق طارق روڈ پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار شہری زندگی کی بازی ہارگیا۔ریسکیو ادارے کے مطابق طارق روڈ پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹرسائیکل سوار شہری شدیدزخمی ہوا جسے طبی امداد کیلئے اسپتال منتقل کیا جارہاتھاجو جانبر نہ ہوسکا۔ متوفی کی لاش ضابطہ کارروائی کیلئے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔45 سالہ شخص کی شناخت نہ ہوسکی ،سر پر شدید چوٹیں آنے سے 45 سالہ شخص کی موت واقع ہوگئی۔