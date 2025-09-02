صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھالیہ اور گٹکاماوافروخت کرنے والے 2ملزمان گرفتار ،گاڑی بھی ضبط

  • کراچی
چھالیہ اور گٹکاماوافروخت کرنے والے 2ملزمان گرفتار ،گاڑی بھی ضبط

کراچی (اسٹاف رپورٹر )میمن گوٹھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چھالیہ اور گٹکاماوافروخت کرنے میں ملوث2 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 20کٹے چھالیہ اورگٹکا ماوا برآمدکرکے سپلائی میں استعمال ہونے والی گاڑی کو تحویل میں لے لیاہے۔

پیر کو پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان میںعلی نوید اور محمد جنید شامل ہیں۔پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کردیا ہے ۔ادھر پاکستان بازارپولیس اور پانچ رکنی ڈکیت گینگ کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 2 غیر قانونی پسٹلز بمعہ ایمونیشن،موبائل فونز اور نقدی برآمدکرلی ۔پیر کو ترجمان ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق گرفتار زخمی ملزمان میںعمیر عرف صائم اور حبیب عرف قاری شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: ڈیجیٹلائزیشن تعطل کا شکار، 20 ہزار پلاٹوں کا انتقال زیر التوا

گورنر کی زیر صدارت لاہور چیمبر ڈائریکٹری کی تقریب رونمائی

’’باغوں کا صوبہ‘‘،12اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں بنانیکامنصوبہ

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

حضرت میاں میر ؒکے عرس کی دو روز ہ تقریبات کا ا فتتاح

سنٹرل ماڈل سکول میں سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس