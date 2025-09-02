چھالیہ اور گٹکاماوافروخت کرنے والے 2ملزمان گرفتار ،گاڑی بھی ضبط
کراچی (اسٹاف رپورٹر )میمن گوٹھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چھالیہ اور گٹکاماوافروخت کرنے میں ملوث2 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 20کٹے چھالیہ اورگٹکا ماوا برآمدکرکے سپلائی میں استعمال ہونے والی گاڑی کو تحویل میں لے لیاہے۔
پیر کو پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان میںعلی نوید اور محمد جنید شامل ہیں۔پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کردیا ہے ۔ادھر پاکستان بازارپولیس اور پانچ رکنی ڈکیت گینگ کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 2 غیر قانونی پسٹلز بمعہ ایمونیشن،موبائل فونز اور نقدی برآمدکرلی ۔پیر کو ترجمان ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق گرفتار زخمی ملزمان میںعمیر عرف صائم اور حبیب عرف قاری شامل ہیں۔