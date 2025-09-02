صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو مہم کے لیے پولیس کاجامع سکیورٹی پلان تشکیل

  • کراچی
پولیو مہم کے لیے پولیس کاجامع سکیورٹی پلان تشکیل

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی ہدایت پر یکم تا 7 ستمبر 2025 شہر بھر میں پولیو مہم کے لیے جامع سکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے ۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق مہم کے دوران 10,463 پولیس افسران و اہلکار تعینات ہوں گے جن میں ایسٹ زون سے 3,512، ویسٹ زون سے 4,107 اور ساؤتھ زون سے 2,844 اہلکار شامل ہیں۔پولیو مہم میں 15,511 ٹیمیں اور 24,003 ورکرز حصہ لیں گے جنہیں مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ پولیس چیف نے زونل افسران کو سکیورٹی انتظامات کی براہِ راست نگرانی کی سختی سے ہدایت کی ہے ۔دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے صوبائی سطح پر پولیو ڈراپس ویکسینیشن مہم کو غیر معمولی اور محفوظ بنانے کی ہدایت دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ڈراپس کی مہم کے دوران متعلقہ اداروں کے مابین قریبی روابط قائم رکھے جائیں اور سیکیورٹی کے عمل میں حصار حکمت عملی اپنائی جائے ۔ان کا کہنا تھا کہ تھانوں کی سطح پر علاقوں، گلیوں اور راستوں پر کڑی نگرانی کو یقینی بنایا جائے جبکہ گھر گھر جاکر بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے کے اقدامات کو مؤثر بنایا جائے ۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ پولیس گشت، اسنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی کو مزید سخت کیا جائے اور ضلعی ایس ایس پیز سکیورٹی انتظامات کی براہِ راست نگرانی کریں۔ ایس ایچ اوز کی علاقوں میں موجودگی پر بھی خصوصی زور دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب : منافع خور شہریوں کو لوٹنے میں مصروف

سیلاب سے تباہی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ :سراج الحق

تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے

ایف ڈی اے کا لونیوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز

متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا :آمنہ عالم

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش ،بحران سنگین ہو گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس