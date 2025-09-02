پولیو مہم کے لیے پولیس کاجامع سکیورٹی پلان تشکیل
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی ہدایت پر یکم تا 7 ستمبر 2025 شہر بھر میں پولیو مہم کے لیے جامع سکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے ۔
ترجمان کراچی پولیس کے مطابق مہم کے دوران 10,463 پولیس افسران و اہلکار تعینات ہوں گے جن میں ایسٹ زون سے 3,512، ویسٹ زون سے 4,107 اور ساؤتھ زون سے 2,844 اہلکار شامل ہیں۔پولیو مہم میں 15,511 ٹیمیں اور 24,003 ورکرز حصہ لیں گے جنہیں مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ پولیس چیف نے زونل افسران کو سکیورٹی انتظامات کی براہِ راست نگرانی کی سختی سے ہدایت کی ہے ۔دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے صوبائی سطح پر پولیو ڈراپس ویکسینیشن مہم کو غیر معمولی اور محفوظ بنانے کی ہدایت دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ڈراپس کی مہم کے دوران متعلقہ اداروں کے مابین قریبی روابط قائم رکھے جائیں اور سیکیورٹی کے عمل میں حصار حکمت عملی اپنائی جائے ۔ان کا کہنا تھا کہ تھانوں کی سطح پر علاقوں، گلیوں اور راستوں پر کڑی نگرانی کو یقینی بنایا جائے جبکہ گھر گھر جاکر بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے کے اقدامات کو مؤثر بنایا جائے ۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ پولیس گشت، اسنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی کو مزید سخت کیا جائے اور ضلعی ایس ایس پیز سکیورٹی انتظامات کی براہِ راست نگرانی کریں۔ ایس ایچ اوز کی علاقوں میں موجودگی پر بھی خصوصی زور دیا گیا ہے ۔