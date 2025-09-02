یونیورسٹیوں کو فرسودہ نصاب نہیں پڑھانا چاہیے ، سردار شاہ
کراچی(این این آئی)سندھ کے پرو چانسلر/صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ مدرستہ الاسلام برطانوی حکمرانوں نے نہیں سندھ کے مقامی لوگوں نے قائم کیا تھا۔۔۔
ہمیں ان ہیروز کو پہچاننا چاہیے جنہوں نے نوآبادیاتی دور میں جدید تعلیمی ادارے قائم کیے ۔ سندھ مدرستہ الاسلام کے 141ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید سردار علی شاہ نے کہا کہ خان بہادر حسن علی آفندی کوئی سردار یا جاگیردار نہیں تھے لیکن انہوں نے کراچی میں ایک جدید تعلیمی ادارہ قائم کیا ۔ سید سردار علی شاہ نے کہا کہ صوبے کی 68 یونیورسٹیوں میں سے 30 یونیورسٹیاں پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، اس لیے وہ ان سے قابل قدر تحقیقی کام کی توقع رکھتے ہیں،جب زرعی یونیورسٹی کسی فصل کا نیا بیج ایجاد کرے گی اور کوئی میڈیکل یونیورسٹی ایک نئی ویکسین تیار کرے گی تو ان کا وہ کام دنیا کو دکھانے کے قابل ہوگا۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ ایس ایم آئی ایک نئی یونیورسٹی ہے لیکن معیاری تعلیم میں اس کا کردار قابل ذکر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو فرسودہ نصاب نہیں پڑھانا چاہیے ، حکومت سندھ کا محکمہ تعلیم و خواندگی بھی اسکولوں اور کالجوں کے نئے نصاب پر کام کر رہا ہے اور اسے دور حاضر کے حقائق کے مطابق تیار کر رہا ہے ۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کی ترقی لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔