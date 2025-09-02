صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر آرٹس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ آرٹس پرائیویٹ گروپ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کردیا۔ انٹرمیڈیٹ آرٹس پرائیویٹ گروپ کے سالانہ امتحانات میں پہلی تینوں پوزیشن طالبات نے حاصل کی ہے۔۔۔

 کرن بنت عبدالرحمان نے 876 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔اریبا بنت عبدالرشید 872 نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہیں۔ الفیہ شاہ بنت محمد شاہد نے 864 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ امتحانات میں 2615 امیدواروں نے شرکت کی اور 1187 امیدوار کامیاب قرار پائے ۔ناظم امتحانات زرینا راشد نے بتایا کہ کامیابی کا تناسب 45.39 فیصد رہا ہے ۔چیئرمین فقیر محمد لاکھو نے کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کی ہے جبکہ پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔

 

