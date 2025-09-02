صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

  • کراچی
سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے سیپرا کو فعال کیا ہے جو جلد کام شروع کردے گا۔ سیپرا کے فعال ہونے سے سرمایہ کاروں کو سپورٹ ہوگی۔

 گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں قابل تجدید توانائی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مثبت عنوان پر بہترین کانفرنس کا انعقاد قابل تعریف عمل ہے ۔ کانفرنس میں موجود ماہرین اور شرکا کی جانب سے جو بھی سفارشات اور تجاویز ہوں گی سندھ حکومت اس پر ضرور عملدر آمد کرے گی۔انہوں نے کہا کہ ماحول دوست گرین انرجی ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے میں مثبت کردار ادا کررہی ہے ۔ گرین انرجی پر سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی کام کررہی ہے ۔ سب سے اہم پاکستان ہے جو بھی منصوبہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا اسی پر عمل کریں گے جو بھی سرمایہ کار آئیں گے ان کومکمل سپورٹ کریں گے ۔ ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ سندھ حکومت گرین انرجی کے مختلف منصوبوں پر کام کررہی ہے ۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایات ہیں کہ سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔ منی گرڈ اور مائیکرو گرڈ پر بھی کام کیا جارہا ہے ۔ تقریب میں ممبر قومی اسمبلی نفیسہ شاہ، مشتاق احمد سومرو سیکریٹری توانائی، پروفیسر ڈاکٹرطفیل وائس چانسلر این ای ڈی، محفوظ قاضی ڈائریکٹر سندھ سولر انرجی پروجیکٹ، کمیل خلیل سی ای او زیفائر ونڈ سمیت دیگر مہمان گرامی بھی شریک تھے ۔

 

