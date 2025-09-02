گلشن اقبال میں پارک کی جگہ قبضہ مافیا سے بچالی گئی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے ، یوسی 3 میں وقاص مارکیٹ بلاک13 ڈی ون کے قریب موجود خالی جگہ پر پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا ۔
اس زمین پر قبضہ مافیا کے قبضے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا تھا،عوام کو گھر کے قریب صحت مندانہ سرگرمیوں کی سہولت فراہم کرنے کیلئے جدید پارک میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے رکھا مذکورہ جگہ کچرا پھینکنے اور گاڑیاں کھڑی کرنے کیلئے استعمال ہو رہی تھی۔ منصوبے کے تحت اس پارک میں فٹ سال کورٹ، بیڈمنٹن کورٹ، اوپن ائیر جم اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع اور مکینوں کو صحت مند سرگرمیوں کا ماحول میسر آسکے ۔سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں یوسی 3 کے چیئرمین ماجد خان، ڈائریکٹر پارکس غلام رسول، ڈپٹی ڈائریکٹر پارکس راشد فیاض اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پارکس غلام رسول نے چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد کو منصوبے کے نقشے اور مجوزہ کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے کہا کہ علاقے کے مکینوں کی مشاورت کے بعد ان خالی جگہوں کو عوامی سہولت کے لیے استعمال کیا جارہا ہے ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہلے کچرا کنڈیاں یا گاڑیوں کی پارکنگ ہوا کرتی تھی وہاں ہریالی اور مثبت سرگرمیوں کا ماحول فراہم کیا جائے ، تاکہ عوام گھر کے قریب صحت مندانہ سرگرمیوں سے مستفید ہوسکیں ۔