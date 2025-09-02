صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

  • کراچی
کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک نے کراچی کے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ،سکون و چین چھین لیا ہے ، شہر میں بدترین لوڈشیڈنگ جاری ہے۔۔۔

 کورنگی، ملیر، بن قاسم، شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر 22،عسکری 4 راشد منہاس روڈ میں 7دن سے بجلی غائب ہے ۔گزشتہ روزاپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ تجارتی مراکز میں کاروبار شدید متاثر اور شہریوں کے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں، بجلی کی بندش سے پانی کا بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور فلٹر پلانٹس بند ہونے کی وجہ سے عوام مہنگے داموں منرل واٹر خریدنے پر مجبور ہیں، جگہ جگہ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے لیکن اس نجی کمپنی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، حکومت، نیپرا اور کے الیکٹرک کی ملی بھگت سے اہل کراچی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ۔منعم ظفر نے کہا کہ جماعت اسلامی کا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کر کے اسے قومی تحویل میں لیا جائے ،اس کا فارنزک آڈٹ کیا جائے اور کے الیکٹرک کے ذمے کلاء بیک کی مد میں اہل کراچی کے واجب الاداء اربوں روپے واپس دلوائے جائیں۔ کراچی کے عوام کو لوڈشیڈنگ سے نجات، ملک بھر میں مہنگی ترین بجلی کے بجائے این ٹی ڈی سی سے سستی بجلی فراہم کی جائے ، صارفین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ،بجلی چوروں اور بل ادا نہ کرنے والوں کی سزا کراچی کے عوام کو نہ دی جائے ۔

 

