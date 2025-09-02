گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبیؐ کی محافل جاری
کراچی (اے پی پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میزبانی میں گورنر ہاؤ س میں 1500ویں جشنِ عید میلاد النبیؓ کی پرنور محافل چھٹے روز بھی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔
پیر کو تقریب میں مختلف مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی ۔گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خطاب میں کہا کہ دین کی تعلیمات پر عمل ہی برکتوں کا ذریعہ ہے ۔تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ نے بذریعہ قرعہ اندازی خوش نصیب نسیمہ انصاری اور مبشر احمد بیگ کو عمرہ کے ٹکٹ عطا کیے ۔