پٹاخوں کے گودام کی منتقلی کیلئے جاں بحق نوجوان کی والدہ عدالت پہنچ گئی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کے واقعے کے بعد غیر قانونی گودام کی منتقلی کے لئے حادثے میں جاں بحق نوجوان کی والدہ نے عدالت سے رجوع کرلیا ہے۔
وکیل درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ غیر قانونی طور پر قائم پٹاخوں کے گودام اور فیکٹری کو فوری طور پر شہری علاقے سے منتقل کیا جائے ۔ وکیل درخواست گزار عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے مطابق 21 اگست کو پٹاخوں کی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں درخواست گزار کا ایک بیٹا جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔ دھماکے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے گودام میں موجود دھماکہ خیز مواد کو تاحال نہیں ہٹایا گیا۔ وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ گنجان آباد علاقے میں آتش گیر اور دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کے بارے میں متعدد شکایات درج کرائی گئیں لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس عمارت میں یہ گودام قائم ہے وہاں میڈیکل سپلائز کی مارکیٹ بھی موجود ہے جہاں بزرگ اور بیمار افراد خریداری کے لیے آتے ہیں لیکن انتظامی غفلت کے باعث ان کی جانوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ پٹاخوں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی میں متعلقہ انتظامیہ بھی سہولت کار بنی ہوئی ہے جبکہ ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت عوامی مقامات پر دھماکہ خیز مواد رکھنا یا تیار کرنا ممنوع ہے ۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ گودام میں موجود دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کا حکم دیا جائے اور پٹاخوں کی تیاری اور گوداموں کو رہائشی و تجارتی علاقوں سے فوری طور پر منتقل کیا جائے ۔ مزید یہ کہ ذمہ داروں کے تعین کے لیے اعلیٰ سطحی عدالتی یا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا جائے ۔ درخواست میں سندھ حکومت، کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر جنوبی، ڈی جی سیپا، سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا ہے ۔