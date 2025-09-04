لاڑکانہ :رائس کینال کے پشتے کمزور، شگاف کا خطرہ بڑھ گیا
لاڑکانہ ، محراب پور(بیورورپورٹ، نمائندگان دنیا) لاڑکانہ کے قریب گیریلو میں رائس کینال کے پشتے انتہائی کمزور ہوچکے ،کسی بھی وقت شگاف کا خطرہ بڑھ گیا۔
مقامی ہاریوں اور آبادگاروں کے مطابق طویل عرصے سے کینال کی مرمت نہیں کی گئی، محکمہ آبپاشی مکمل طور پر غیرفعال ہے ۔ خالد جتوئی، سرفراز جتوئی، لیاقت علی، امداد علی سنجرانی و دیگر نے بتایا کہ اس کینال میں ماضی میں بھی شگاف پڑچکے ہیں جو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بند کیے ، متعدد بار اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ آبادگاروں کا مزید کہنا تھا اگر پانی کا بہاؤ بڑھ گیا تو سیکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوسکتی ہیں جبکہ قریبی دیہات بھی زیر آب آسکتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ رائس کینال کے پشتوں کی فوری مرمت کرائی جائے تاکہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچاؤ ممکن ہوسکے۔ محراب پور سے نمائندے کے مطابق دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال سے بکھری بچاؤ بند، کمال ڈیرو زیرو پوائنٹ، ایس ایم بچاؤ بند اور کوڑو جو بھان بند پر پانی کا دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ جبکہ بکھری کے کچے میں کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں ،کئی علاقوں میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں لیکن انتظامیہ ان سے لاتعلق ہے اور بے یارو مدد گار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسپتال اور وٹرنری ڈاکٹر نہ ہونے سے انسان اور جانور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔