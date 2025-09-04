صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:سیلاب سے ڈویژن کے 753 دیہات متاثر ہوسکتے ، کمشنر

سکھر:سیلاب سے ڈویژن کے 753 دیہات متاثر ہوسکتے ، کمشنر

سکھر (بیورو رپورٹ) کمشنر سکھر ڈویژن عابد سلیم قریشی سے عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او)کے پاکستان میں نمائندے ڈاکٹر ڈی پینگ لو (Dr. Dapeng Luo) کی سربراہی میں ایک وفد نے ملاقات کی۔

 کمشنر عابد سلیم قریشی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دریائے سندھ میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متاثرہ افراد اور ان کے مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے ، رہائش اور خوراک کی فراہمی کے لیے مکمل تیاریاں کرلی گئی ہیں۔ سپر فلڈ کی صورت میں ڈویژن کے 753 دیہات، 3 لاکھ 60 ہزار آبادی اور 5 لاکھ سے زائد مویشی متاثر ہو سکتے ہیں، جن کی منتقلی کے لیے کشتیاں اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لیا گیا ہے ،155 ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں ،جہاں انسانوں اور جانوروں کے لیے الگ الگ میڈیکل کیمپس قائم کیے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا 7 لاکھ کیوسک کا ریلا آنے کی صورت میں صرف کچے کے کم علاقے متاثر ہوں گے ، جبکہ 10 لاکھ کیوسک (سپر فلڈ) کی صورت میں پورا کچا زیر آب آ جائے گا۔ ڈبلیو ایچ او کے نمائندے نے سندھ حکومت کی تیاریوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات کے بعد ملیریا، ڈائریا، ڈینگی اور دیگر امراض پھیلنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ، اس لیے ان سے بچاؤ کیلئے مؤثر انتظامات ضروری ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ سیلاب سے پہلے ہی اینٹی ملیریا، زنک، او آر ایس و دیگر ضروری ادویات محکمہ صحت کے حوالے کر دی گئی ہیں، ضرورت پڑنے پر مزید امداد بھی دی جائے گی۔

 

