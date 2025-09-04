صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین کی ٹکر،ٹریفک حادثے میں 2 جاں بحق

  • کراچی
محراب پور، تلہار (نمائندگان دنیا) محراب پور کے قریب گاؤں قادر بخش خاص خیلی میں ٹرین کی ٹکر سے 54 سالہ محمد اشرف کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ہوگیا۔

 دریا خان مری پولیس نے لاش اسپتال منتقل اور ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی۔ ادھر بدین کے قریب نندو روڈ پر دو کاروں کے درمیان تصادم میں ٹاؤن کمیٹی تلہار کا ٹاؤن افسر عبد الجبار کورائی جاں بحق جبکہ کونسل افسر گوپال چارن شدید زخمی ہو گئے ، جنہیں انڈس اسپتال بدین سے ابتدائی طبی امداد کے بعد ٹراما سینٹر کراچی روانہ کردیا گیا۔ جبکہ حادثے میں زخمی دیگر افراد کو مقامی میں اسپتال میں طبی امداد دی گئی ۔ 

 

