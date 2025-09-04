سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو میں ایمرجنسی نافذ،چھٹیاں منسوخ
حیدر آباد (نمائندہ دنیا)سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر علی اکبر ڈاہری نے سپر فلڈ کے دوران متاثر ہونے والے افراد کو طبی سہولیات کی۔۔۔
فراہمی کیلئے سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو میں ایمرجنسی نافذ کرکے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کردیں اور اسپتال کے انتظامی افسران ، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل، نرسنگ اسٹاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ متاثرہ افراد کو ممکنہ طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے اپنا کردار ادا کریں ۔ انہوں نے کہاکہ صوبائی حکومت اور خاص طورپر وزیر صحت کی ہدایت کے مطابق سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو میں 24گھنٹے مریضوں کی خدمت کی جارہی ہے اور آنے والے دنوں میں اسے مزید بہتر بنایا جائیگا۔