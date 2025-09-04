صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو میں ایمرجنسی نافذ،چھٹیاں منسوخ

  • کراچی
سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو میں ایمرجنسی نافذ،چھٹیاں منسوخ

حیدر آباد (نمائندہ دنیا)سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر علی اکبر ڈاہری نے سپر فلڈ کے دوران متاثر ہونے والے افراد کو طبی سہولیات کی۔۔۔

 فراہمی کیلئے سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو میں ایمرجنسی نافذ کرکے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کردیں اور اسپتال کے انتظامی افسران ، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل، نرسنگ اسٹاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ متاثرہ افراد کو ممکنہ طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے اپنا کردار ادا کریں ۔ انہوں نے کہاکہ صوبائی حکومت اور خاص طورپر وزیر صحت کی ہدایت کے مطابق سول اسپتال حیدرآباد و جامشورو میں 24گھنٹے مریضوں کی خدمت کی جارہی ہے اور آنے والے دنوں میں اسے مزید بہتر بنایا جائیگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن