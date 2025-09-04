پڈعیدن :کینسر سے بچاؤ کی ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کا آغاز
پڈعیدن (نمائندہ دنیا)سندھ حکومت اور انڈس اسپتال کے تعاون سے کینسر سے بچاؤ کی HPV ویکسی نیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ ویکسین 9 سے 14 سال کی بچیوں کو لگائی جائے گی تاکہ انہیں مستقبل میں سرطان عنق (Cervical Cancer) سے محفوظ رکھا جا سکے۔
تقریب میں ضلع چیئرمین سہیل اختر عباسی، اے ڈی سی ون صدام حسین میمن، ڈی ایچ او نوشہروفیروز ڈاکٹر غلام قادر چانڈیو، پی پی ایچ آئی ڈی ایم کیپٹن (ر )محسن خان ، انڈس اسپتال کے کوآرڈی نیٹر، ڈاکٹر، صحافیوں و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہم کے حوالے سے آگاہی دی گئی کہ یہ ویکسین سندھ بھر میں بچیوں کو مفت فراہم کی جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے پولیو کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے ۔حالیہ سرکاری اور میڈیا اطلاعات کے مطابق سندھ حکومت نے ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) ویکسین کے ذریعے سرطان عنق (Cervical Cancer) کے خطرے کو کم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر ویکسی نیشن مہم ستمبر 2025 میں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ، جو 15 تا 27 ستمبر کے درمیان منعقد ہوگی اور اس کا مقصد خاص طور پر 9 سے 14 سال کی عمر کی لڑکیوں کو ہدف بنانا ہے ، چاہے وہ اسکول جانے والی ہوں یا اسکول سے باہر ہوں۔ اس مہم میں مقامی لیڈرز، اضلاع انتظامیہ، انڈس اسپتال، Gavi اور دیگر پارٹنرز شامل ہیں، جبکہ چیلنجز میں شعور کی کمی اور ثقافتی رکاوٹیں شامل ہیں جنہیں دور کرنا مہم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔