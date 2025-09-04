تھرپارکر:64 یوسیزعوام کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام
تھرپارکر (نمائندہ دنیا) ضلع تھرپارکر میں محکمہ لوکل گورنمنٹ، 64 یونین کونسلز کروڑوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود عوام کو فائدہ اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔
انکشاف ہوا ہے کہ ہر یونین کونسل میں ماہانہ آنے والی 10 لاکھ روپے کی رقم مبینہ طور پر جعلی واؤچرز کے ذریعے ہڑپ کر لی جاتی ہے ۔ معلومات کے مطابق ضلع تھرپارکر کی 7 تحصیلوں مٹھی، ڈپلو، چھاچھرو، نگرپارکر، ڈاہلی، اسلام کوٹ اور کلوئی کی 64 یونین کونسلوں میں ماہانہ ترقیاتی اسکیموں اور دیہات میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے آنے والا کروڑوں روپے کا بجٹ بغیر کسی جانچ پڑتال کے مبینہ طور پر یونین کونسلوں کے چیئرمینوں اور سیکریٹریوں کی ملی بھگت سے ہڑپ ہو رہا ہے ،گزشتہ کئی برس سے عوام کے منتخب چیئرمینوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ مزید یہ کہ ضلع کی کسی بھی یونین کونسل میں کبھی ترقیاتی اسکیم یا عوامی مسائل کے حل کے لیے ٹینڈر نہیں کرائے گئے ۔ یوں عوام کی بھلائی اور ترقی کے لیے آنے والی رقوم گاؤں کی بہتری پر خرچ ہونے کے بجائے کرپشن میں ضائع ہو رہی ہیں۔ تھر کے عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے تحریک چلانے کا عندیہ دیا ہے۔ 64 یونین کونسلوں میں نئی تعمیر شدہ عمارتیں موجود نہیں اور جن یونین کونسلوں کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ہر یوسی میں 5 سے 7 ملازم ہیں، جو گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دفاتر بند رہنے کے باعث عوام ڈیتھ سرٹیفکیٹ، رہائشی سرٹیفکیٹ اور دیگر چھوٹے بڑے مسائل کے لیے پریشان ہیں۔