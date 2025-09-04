کالا باغ ڈیم ناقابل قبول،جدید واٹر مینجمنٹ سسٹم ضروری، راشد سومرو
جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جمعیت علما اسلام سندھ کے سیکریٹری جنرل راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم ملک کے لیے خطرناک اور ناقابل قبول منصوبہ ہے۔۔۔
3 صوبوں کی جانب سے مسترد شدہ کالا باغ ڈیم منصوبے کو دوبارہ چھیڑنا ملکی وحدت اور وفاق کی کمزوری کا باعث بنے گا۔انہوں نے کہا ایک طرف گڑھی خیرو، کوریجا شاخ، بیگاری، چنڈ شاخ کے آخری حصوں اور ناوڑا جیسے علاقوں میں کھڑی فصلوں کو پانی فراہم نہیں کیا جارہا جبکہ دوسری جانب ڈیم کے حق میں پروپیگنڈا عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا ڈیمز کے ذریعے سیلابی پانی روکنے کا تصور ناکام ثابت ہوچکا، برساتی پانی کے ذخائر قائم، نہروں کی بحالی اور دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے جدید واٹر مینجمنٹ سسٹم تشکیل دینا وقت کی ضرورت ہے ۔