  • کراچی
بل سے متعلق درخواست پر فریقین سے جواب طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے شہر میں عوامی مقامات ،سڑکوں پر بل بورڈ لگانے سے متعلق درخواست پر آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔

 ہائیکورٹ میں شہر میں عوامی مقامات سڑکوں پر بل بورڈ لگانے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ کے ایم سی، صدر ٹاؤن و دیگر کے وکلا نے وکالت نامہ جمع کروایا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین سے 17ستمبر تک جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار ریحان خان کے وکیل نے موقف دیا تھا کہ حالیہ بارشوں میں بل بورڈ گرنے سے بھی اموات ہوئیں ہیں۔ عوامی مقامات اور سڑکوں پر بل بورڈ لگائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لیکن عملدرآمد نہیں ہو رہا ہے ۔ درخواست میں سندھ حکومت کے ایم سی، ٹاؤنز و دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔

 

