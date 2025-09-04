پولیس کی انکوائری رپورٹ پر عملدرآمد کے لئے عدالت سے رجوع
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کی عدالت میں سہراب گوٹھ پر تحریک انصاف کے قافلے پر پولیس کے لاٹھی چارج کے معاملے پر تحریک انصاف کراچی کے صدر راجہ اظہر نے پولیس کی انکوائری رپورٹ پر عملدرآمد کے لئے رجوع کرلیا۔
درخواست گزار کی جانب سے اپنے وکیل خالد محمود ایڈووکیٹ کے توسط سے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیاہے کہ عدالت نے ڈی آئی جی عامر فاروقی کو پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا تھا، انکوائری افسر نے سچل اور سہراب گوٹھ تھانوں کے چار اہلکاروں کو ذمہ دار قرار دیا تھا، رپورٹ میں اہلکاروں کو معطل کرکے محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش کی گئی تھی۔